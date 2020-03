Humble Bundle: "Humble Conquer COVID-19 Bundle" mit über 40 Spielen; 100 Prozent der Erlöse werden gespendet

Into the Breach

Undertale

Hollow Knight

Wizard of Legend

Totally Accurate Battle Simulator

The Witness

Superhot

Tilt Brush (Programm)

LEGO Batman 3

Killing Floor 2

Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered

Darksiders 2 Deathinitive Edition

Darksiders Warmastered Edition

Sniper Elite 3

This is the Police

Jackbox Party Pack 2

Stick Fight: The Game

Worms Revolution

Europa Universalis 4

Tropico 4

GNOG

Broken Age

Brutal Legend

Psychonauts

Double Fine Adventure (Movie)

Pac-Man Championship Edition 2

Pikuniku

World of Goo

Super Hexagon

VVVVVV

Hacknet

A Mortician's Tale

A Good Snowman is Hard to Build

Magicka

Rebuild 3: Gangs of Deadsville

Agents of Mayham

Ducati - 90th Anniversary

Speed Brawl

Hiveswap: Act 1

Alien Spidy

Stealth Inc 2: Game of Clones

LostWinds

Zombotron

Starfinder: Pact Worlds Campaign Setting

The Art of Captivating Conversation How to Be Confident, Charismatic, and Likable in Any Situation

Locke & Key Vol. 1: Welcome To Lovecraft

Journeys Through Time and Space

Coping Skills

Mood Elevator +audiobook

Prisoners of Our Thoughts +audiobook

FAIRY TAIL: Happy's Adventure, Volume 1

Army of Darkness One-Shot Humble Bundle Exclusive

Red Sonja: Petitioning the Queen

The Boys Vol. 1: The Name of the Game

Oblivion Song Vol. 1

Saga Vol. 1

Spawn Origins Vol. 01

Undiscovered Country issue 1

Criminal Vol. 1

Nowhere Man Vol 1

Mindfulness for Kids

Automate the Boring Stuff with Python

Lumberjanes: The Infernal Compass

Crosswords of Wisdom Vol. 1

Crosswords of Wisdom Vol. 2

Animal Kind

Music Maker EDM Edition

Bei Humble Bundle wird eine Woche lang das "Humble Conquer COVID-19 Bundle" für 30 Dollar bzw. 28 Euro verkauft. Das Paket umfasst einen großen Spiele-Haufen (via Steam), mehrere E-Books und wenige Programme. Das Bundle findet ihr hier Sämtliche Einnahmen (100 Prozent des Erlöses) gehen an Wohltätigkeitsorganisationen. Die ausgewählten Einrichtungen werden die Gelder für Hilfsmaßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19 nutzen. Als Beispiele werden die Bereitstellung von Schutzausrüstung für Gesundheitspersonal und die medizinische Versorgung infizierter Patienten aufgeführt. Die vorläufige Liste der Empfänger lautet Partners in Health, International Rescue Committee, MSF (Doctors Without Borders / Ärzte ohne Grenzen) und Direct Relief."Dieses spezielle einwöchige Bundle bietet Spiele und E-Books im Wert von 1.071 Dollar für nur 28 ¤. 100% des Erlöses aus Ihrem Bundle-Kauf gehen an Support-Organisationen, die auf COVID-19 reagieren", schreibt Humble. Das Humble Conquer COVID-19 Bundle wird bis zum 7. April 2020 zum Verkauf stehen.Folgen PC-Spiele via Steam sind enthalten:BooksProgramm