Humble Bundle: Choice im Februar 2021, u.a. mit Outward, Trine 4, Endless Space 2 und Valkyria Chronicles 4

Das Humble-Choice-Paket für den Februar 2021 steht bereit. Premium- und Classic-Abonnenten erhalten Zugang zu allen zwölf Spielen.In Zukunft bzw. ab dem März 2021 werden die Spiele aus dem Choice-Paket immer am ersten Dienstag eines Monats und nicht mehr am ersten Freitag eines Monats bereitgestellt. Für aktuelle Humble-Choice-Mitglieder bedeutet das, dass die nächste Rechnung/Zahlung am 23. Februar fällig wird und die Choice-Titel für den März 2021 am 2. März startklar sein werden.Das Humble-Choice-Paket Februar 2021 umfasst:"Humble Choice" ist ein monatliches Spiele-Abo mit Auswahlmöglichkeit. Die Abonnenten bekommen immer am ersten Dienstag des Monats eine Auswahl mehrerer Spiele präsentiert und dürfen sich aus diesem Paket für einige Spiele entscheiden. Diejenigen, die das "Premium Abonnement" (17,99 Euro pro Monat) abgeschlossen haben, dürfen neun Spiele aus dem jeweiligen Choice-Paket auswählen und diese dauerhaft behalten. Nutzer der "Basis-Version" (13,99 Euro pro Monat) dürfen drei Titel wählen. "Classic-Plan-Abonnenten" (ehemals Humble Monthly) dürfen sich für zehn Titel entscheiden. Lite-Abonnenten (4,49 Euro pro Monat) haben keinen Zugriff auf Humble Choice, aber auf die Spiele-Bibliothek Humble Trove. Premium- und Basis-Abonnenten bekommen noch Zugriff auf Spiele, die von Humble als Publisher veröffentlicht werden.