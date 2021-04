Humble Bundle: VR-Bündel mit Borderlands 2, Sairento und Star Trek: Bridge Crew gestartet

Lust auf einen kostengünstigen SteamVR-Ausflug in namhafte Titel wie Borderlands 2 oder Star Trek: Bridge Crew ? Diesen ermöglicht bis zum 21. März das " Humble Spring Into VR Bundle ", welches je nach gezahlter Summe auch das Action-Highlight Sairento VR , den albernen Klassiker Job Simulator , die Schleichspiel-Gurke Espire 1: VR Operative sowie die Titel Detached , Surgeon Simulator: Experience Reality und Swords of Gurrah enthält.In Anlehnung an das erfolgreiche VR-Bundle des letzten Jahres haben wir uns gedacht, wir lassen noch mehr VR-Spaß in Ihren Schoß fallen. Springen Sie in VR-Spiele hinein, wie Detached, Star Trek: Bridge Crew, Sairento VR und Job Simulator. Außerdem unterstützen Sie mit Ihrem Kauf eine Wohltätigkeitsorganisation Ihrer Wahl!Normalerweise betragen die Gesamtkosten für die Spiele in diesem Paket 215 $. Hier bei Humble Bundle wählen Sie den Preis und erhöhen Ihren Beitrag zur Aufwertung Ihres Bundles! Dieses Bundle hat einen Mindestpreis von 1 Euro. Zahlen Sie 1 Euro oder mehr, um auf Steam-Schlüssel zuzugreifen.Alle Spiele in diesem Paket sind verfügbar auf Steam für Windows.Wählen Sie, wohin das Geld geht - zwischen den Verlagen und einer Wohltätigkeitsorganisation Ihrer Wahl über den PayPal-Spendenfonds. Wenn Ihnen gefällt, was wir tun, können Sie uns auch ein bescheidenes Trinkgeld hinterlassen!"