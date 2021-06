Humble Bundle: Choice im Juni 2021, u.a. mit Civ 6 Platinum, Stubbs the Zombie und Worms Rumble

Civilization 6: Platinum Edition

Secret Neighbor

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Worms Rumble + Legends Pack DLC

Going Under

Panzer Paladin

Milky Way Prince - The Vampire Star

Desolate

Ikenfell

Paw Paw Paw

Effie

Disjunction

Das Humble-Choice-Paket für Juni 2021 ist präsentiert worden. Das Spiele-Paket für Choice-Abonnenten umfasst diesmal die folgenden Titel:Die Civilization 6: Platinum Edition enthält das Basisspiel, die beiden großen Erweiterungen Rise & Fall und Gathering Storm sowie folgende Inhalte: Vikings Scenario Pack, Poland Civilization & Scenario Pack, Australia Civilization & Scenario Pack, Persia and Macedon Civilization & Scenario Pack, Nubia Civilization & Scenario Pack und Khmer and Indonesia Civilization & Scenario Pack.Alle Spiele wird man auf Steam einlösen müssen, außer Disjunction bei GOG.com."Humble Choice" ist ein monatliches Spiele-Abo mit Auswahlmöglichkeit. Die Abonnenten bekommen immer am ersten Dienstag des Monats eine Auswahl mehrerer Spiele präsentiert und dürfen sich aus diesem Paket für einige Spiele entscheiden. Diejenigen, die das "Premium Abonnement" (17,99 Euro pro Monat) abgeschlossen haben, dürfen neun Spiele aus dem jeweiligen Choice-Paket auswählen und diese dauerhaft behalten. Nutzer der "Basis-Version" (13,99 Euro pro Monat) dürfen drei Titel wählen. "Classic-Plan-Abonnenten" (ehemals Humble Monthly) dürfen sich für zwölf Titel entscheiden. Lite-Abonnenten (4,49 Euro pro Monat) haben keinen Zugriff auf Humble Choice, aber auf die Spiele-Bibliothek Humble Trove. Premium- und Basis-Abonnenten bekommen noch Zugriff auf Spiele, die von Humble als Publisher veröffentlicht werden.