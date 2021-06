Humble Bundle: Surviving Mars Deluxe Edition derzeit kostenlos (gegen Newsletter-Anmeldung)

"Das Bauset "Metropolis": Lass deine Kuppel in Chrom glänzen mit einem Grafik-Upgrade für deine Infrastruktur. Verkleide deine Sauerstofftanks, Wassertürme und Treibstoffraffinerien mit Chrom.

Radiosender "Quantum Sonic": Exklusiv in dieser Edition gibt es einen zusätzlichen Radiosender mit neuer Musik und Geplauder.

Onyx Häuserstile: Drei alternative Skins für Wohngebäude sorgen für ein abwechslungsreiches Designflair in deinen Kolonien.

Art-Book: Ein über 50+ Seiten umfassendes Art-Book, das euch einen detaillierten Einblick in den visuellen Stil und die Entstehung von Surviving Mars gibt.

Deluxe-Avatar und Symbol für die Foren von Paradox.

Bildschirmhintergründe: Illustrationen von Surviving Mars für euren Desktop."

Bei Humble Bundle wird Surviving Mars (Deluxe Edition) derzeit kostenlos verteilt, sofern man sich für den Humble-Bundle-Newsletter anmeldet. Die Aktion gilt bis zum Montag um 19 Uhr oder bis das Kontingent erschöpft ist. Bereitgestellt wird ein Steam-Key. Die entsprechende Website findet ihr hier Die Deluxe Edition umfasst das Hauptspiel (29,99 Euro) und das Deluxe Upgrade Pack (10 Euro). Das Deluxe Paket umfasst: Zum Test : Nach mehreren Ausflügen in die Tropico-Karibik ist es für Haemimont Games an der Zeit für einen Tapetenwechsel. Unter der Flagge von Paradox Interactive darf nun auf PC, PlayStation 4 und Xbox One der Mars besiedelt und dort eine autarke Siedlung errichtet werden. Im Test haben wir den Roten Planeten erobert und uns im gemütlichen Spieltempo mit Staubstürmen und doofen Kolonisten herumgeärgert.