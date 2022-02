Humble Bundle: Riesige Kollektion von Sid-Meier-Spielen im Angebot

Civilization 6

Civilization 6 – Gathering Storm (DLC)

Civilization 6 – Rise and Fall (DLC)

Civilization 6 - Vikings Scenario Pack (DLC)

Civilization 6 - Poland Civilization & Scenario Pack (DLC)

Civilization 6 - Australia Civilization & Scenario Pack (DLC)

Civilization 6 - Persia and Macedon Civilization & Scenario Pack (DLC)

Civilization 6 - Nubia Civilization & Scenario Pack

Civilization 6 - Khmer & Indonesia Double Civilization & Scenario Pack (DLC)

Civilization 6 – New Frontier Pass

Civilization: Beyond Earth – The Collection

Civilization 5: The Complete Edition

Pirates!

Civilization 4: The Complete Edition

Civilization 3: Complete

Starships

Railroads!

Ace Patrol: Pacific Skies

Ace Patrol

Colonization (Classic)

Covert Action (Classic)

Humble Bundle bietet momentan ein "Zahl was du willst"-Angebot für die Sid Meier’s Ultimate Collection an. Im Paket können dabei bis zu 21 Spiele erworben werden, darunter z.B. die Komplettsammlungen von Civilization 3 und Civilization 4, aber auch Klassiker wie Pirates!, Railroads! oder Colonization. Alle 21 Titel können bei einem Minimalpreis von 13,25 Euro gekauft werden. Die Aktion läuft noch bis zum 9. März 2022 um 20 Uhr.Hauptbestandteil des Pakets ist Civilization 6 mitsamt der dazugehörigen Erweiterungen "Gathering Storm" und „Rise and Fall“. Außerdem gibt es für den Strategietitek noch sechs weitere, aber kleinere DLC-Pakete. Darunter sind das "Viking Scenario Pack" oder das "Persia and Macedon Civilization & Szenario Pack". Zusätzlich ist der "New Frontier Pass" im Wert von 15 Dollar für das Spiel enthalten.Neben Civ 6 und dessen Erweiterungen gibt es im Paket auch die Vorgängerspiele (ab Teil 3) sowie die komplette Sammlung von Civilization: Beyond Earth. Es werden auch Spiele außerhalb der Civ-Serie angeboten, wie Sid Meier's Pirates, Sid Meier's Railroads und Sid Meier's Ace Patrol.Laut Humble Bundle hat das komplette Paket einen Wert von 415,20 Euro. Käufer können den Preis frei wählen, müssen aber mindestens 13,25 Euro investieren, um alle 21 Artikel zu erhalten.Mit dem Kauf wird die Wohltätigkeitsorganisation "Trees, People, Water" unterstützt, die sich für die Bekämpfung des Klimawandels einsetzt. Bislang wurden mit dem Paket über 22.000 Euro gesammelt.Hier ist die vollständige Liste aller Artikel der Sid Meier’s Ultimate Collection