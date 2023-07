Humble Bundle: Großes Sparpaket für Coop-Fans: Fast 10 Spiele für unter 15 Euro

Humble Bundle: Weniger als 15 Euro für fast 200 Euro Spielewert

Für mindestens 9,17 Euro:

Mortal Kombat 11: Ultimate Edition

The House of the Dead: Remake

Pinball FX – Indiana Jones: The Pinball Adventure Legacy Bundle

Terror of Hemasaurus

Für mindestens 13,76 Euro:

Die vier Spiele aus dem günstigen Paket

Trail Out

Redout 2

River City Girls

20 Prozent-Gutschein für River City Girls 2

20 Prozent-Gutschein für Redout 2 Season Pass

Sommerzeit ist Sparzeit: Wie sonst lässt es sich erklären, dass nach dem Steam Summer Sale bald auch dieund ein neuesan den Start gehen?Okay, erwischt: Die Humble Bundle-Aktionen, bei denen es ein dick geschnürtesgibt, finden natürlich regelmäßig und unabhängig von Jahreszeit und Wetter statt. Ab sofort kommen vor allemauf ihre Kosten, die sich in schweißtreibenden Prügeleien oder heißen Straßenrennen zusammentun können.Das aktuelle Humble Bundle setzt nämlich voll und ganz auf Spielspaß zu zweit, zu viert oder zu zwölft: Für gemütliche Sessions auf der Couch laden beispielsweiseund das Remake vonein. Falls ihr nicht nur einen, sondern gleich drei Spielgefährten zu Besuch habt, bietet sich derweil der 4-Spieler-Splitscreen vonan.Wie es die Tradition verlangt, habt ihr auch beim derzeitigen Humble Bundle die Wahl zwischen zwei Varianten: Die günstigere Version fürenthält nur vier der unten aufgeführten Spiele, für einbekommt ihr dann das volle Paket, das insgesamt sieben Titel und zwei Rabattgutscheine enthält. Der Warenwert für das teurere Programm beträgt übrigens 184,48 Euro, ihr spart also eine ganze Menge.Natürlich dient auch das aktuelle Humble Bundle einem guten Zweck: Ein Teil der Erlöse kommt derzugute, die sich dem Kampf gegen seltene Kinderkrankheiten verschrieben hat. Entsprechend könnt ihr auch tiefer in die Tasche greifen als die oben aufgeführten Summen vorschreiben, wenn ihr der Organisation eine größere Spende zukommen lassen wollt.Schon jetzt hat sich das Humble Bundle fast 8.000-mal verkauft, und in den 18 Tagen, in denen das Paket noch verfügbar ist, dürfte diese Zahl sicher noch ein bisschen steigen. Falls ihr das günstige Angebot mit einemwürzen wollt: