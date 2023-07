Humble Bundle: Großes Rollenspiel-Paket mit Baldur's Gate, Pathfinder & mehr im Angebot

RPG Legends: Rollenspiel-Klassiker für rund 11 Euro

Pathfinder: Wrath of the Righteous

Miterscheint in wenigen Tagen, aber wer zuvor noch einmal tief in Nostalgie schwelgen will, kann jetzt beimvorbeischauen. Dort erhaltet ihr aktuell einund einem modernen Highlight.Insgesamt enthält das Paket sechs Spiele und zwei DLCs, mit denen ihr weit über 300 Stunden Spielspaß haben könnt. Zumindest wenn euch mitunter etwas angestaubte Grafik nichts ausmacht, ihr aber ansonsten große Rollenspiele mit Fantasy-Einschlag liebt. Darüber hinaus könnt ihr euch fast schon perfekt auf das bereits erwähnte Baldur's Gate 3 einstimmen.Das Humble RPG Legends Bundle ist zu guter Letzt auch eine Art Mini-Tour durch die Videospiel-Historie westlicher Rollenspiele, insbesondere durch die von Bioware. Mit der, derunderhaltet ihr gleich drei Spiele, mit denen die einstigen Rollenspiel-Experten Geschichte geschrieben haben.Mit den Enhanced Editions vonundsowiegibt es noch drei weitere Kracher obendrauf, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Wie üblich gibt es beim Humble Bundle zwei verschiedene Preisstufen, die sich wie folgt unterscheiden:Natürlich dient das Humble Bundle auch wieder einer guten Sache: Ein Teil der Erlöse geht an die Organisation, die sich für die Förderung der psychischen Gesundheit junger Erwachsener zwischen 14 und 24 Jahren einsetzt. Zudem könnt ihr optional selbst einstellen, wie euer Beitrag verteilt werden soll, sprich ob ihr mehr Geld der gemeinnützigen Organisation, dem Humble Bundle oder den Entwicklern zukommen lassen wollt.Bisher hat sich das RPG Legends Bundle übrigens schon über 3.300 Mal verkauft und dabei über 5.800 Euro für Active Minds gesammelt. Falls ihr derweil auf der Suche nach kostenlosen Spielen seid: Noch bis 17:00 Uhr kann man