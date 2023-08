Humble Bundle: Schon jetzt mit 6 kosmischen Steam-Spielen für unter 30 Euro auf Starfield einstimmen

Neues Humble Bundle: Von Journey to the Savage Planet bis The Outer Worlds

High on Life

The Outer Worlds (inkl. Expansion Pass)

Trover Saves the Universe

The Entropy Centre

Journey to the Savage Planet

Breathedge

55 Prozent Rabatt auf den Hot Garbage DLC von Journey to the Savage Planet

Während die Gaming-Welt auf den baldigen Start vonwartet, ermöglicht euchaktuell, schon jetzt den Weltraum zu erkunden. Sichert euch ein Paket voller galaktischer Steam-Spiele und bereitet euch auf das kommende Rollenspiel-Epos vor.Mitund einem DLC bietet euch das Paket unzählige Stunden, wobei vor allem der überspitzte Humor von Titeln wieoderfür einige herzhafte Lacher sorgen dürfte. Dadurch könnt ihr euch wunderbar auf das bald erscheinende Starfield einstimmen, während ihr in die unendlichen Weiten dieser verrückten Spiele eintaucht.Mit demlässt euch Humble Bundle schon jetzt in fremde Welten eintauchen. The Outer Worlds ist wohl am ehesten mit dem bald erscheinenden Starfield vergleichbar und bietet ein solides Rollenspiel-Erlebnis. Mitund High on Life gibt es Action-Adventures gepaart mit einer gehörigen Portion Humor. Abschließend könnt ihr mit Breathedge in der Leere des Weltalls auf Survival-Tour gehen oder euer Gehirn ineiner überirdischen Herausforderung stellen. Hier noch einmal ein Überblick aller Spiele vom aktuellen Humble Bundle:Selbstverständlich kommt auch dieses Humble Bundle wieder einem wohltätigen Zweck zugute: Ein Teil der Erlöse fließt an die Organisationen, die sich für obdachlose Jugendliche einsetzt, und, die nachhaltige Umwelt- und Entwicklungsprojekte fördern. Darüber hinaus könnt Ihr optional festlegen, wie euer Beitrag aufgeteilt werden soll – sei es zugunsten der gemeinnützigen Organisationen, Humble Bundles oder der Spieleentwickler.Schon jetzt hat sich das Humble Bundle mehr als 4.400-mal verkauft, und in den, in denen das Paket noch verfügbar ist, dürfte diese Zahl sicher noch ein wenig steigen., ist es bis zum Release am 6. September noch einige Tage hin, falls ihr euch also bis dahin die Zeit vertreiben wollt, ist das Spaced Out Bundle genau die richtige Wahl.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.