Zwischen Hühnern, Hexen & Hofhandwerk: Diese acht Farming-Sims im Wert von 160 Euro staubt ihr bei Humble Bundle zum Schnäppchenpreis ab

ANZEIGE: Down on the Farm-Bundle mit acht Farming-Sims für 18,64 Euro bei Humble Bundle kaufen

Wert in Höhe von: 160,20 Euro

Cattails – 99 Prozent positive Bewertungen auf Steam

Littlewood – 93 Prozent positive Bewertungen auf Steam

– 93 Prozent positive Bewertungen auf Steam Cornucopia – 91 Prozent positive Bewertungen auf Steam

Ikonei Island – 90 Prozent positive Bewertungen auf Steam

No Place Like Home – 82 Prozent positive Bewertungen auf Steam

Immortal Life – 80 Prozent positive Bewertungen auf Steam

Everdream Valley – 77 Prozent positive Bewertungen auf Steam

The WItch of Fern Island – 73 Prozent positive Bewertungen auf Steam

Ihr liebt es, euch die Hände schmutzig zu machen, aber wollt eure Couch dabei am besten gar nicht verlassen? Klingt, als würdenwiegenau das Richtige für euch sein und beibekommt ihr gleich acht von ihnen fürDasversorgt euch fast schon für einen Apfel und ein Ei mit einigen abwechslungsreichen Genre-Vertretern. Platzen eure Höfe also schon jetzt aus allen Nähten, solltet ihr die Rübe vielleicht einmal in das dick geschnürte Paket stecken – und so zu einer grüneren Umwelt beitragen, denn wie immer unterstützt ihr mit dem Kauf auch eineFür das Down the Farm-Bundle müsst ihr mindestens einen Preis vonlöhnen – dafür bekommt ihr dann gleich acht gemütliche Games aus dem genannten Genre, die euch sonst eigentlichkosten würden. Umgerechnet zahlt ihr also etwas mehr als– ein durchaus faires Angebot, mit dem Humble Bundle gleichzeitig die wohltätige Organisationunterstützt. Sie setzt sich für die Regeneration unseres Planeten ein und will ein stärkeres Bewusstsein für die Umwelt schaffen.Zu den acht Farm-Simulationen, die ihr im Bundle bekommt, zählen die folgenden:Mit seiner starken Steam-Bewertung zähltgarantiert zu den Highlights des Down the Farm-Bundles von Humble: Euch verschlägt es in eine Welt, in der alle Bewohner – einschließlich ihr selbst – in das Fell einer Katze schlüpfen. Im weitläufigen Wildwood gründet ihr eure kleine, der sich im Laufe der Zeit weitere feline Freunde anschließen. Ihr sammelt wie gewohnt Resourcen, geht auf die Jagd und schützt euer Dorf vor feindlich gesinnten Vierbeinern. Natürlich gehören grundlegende Spielelemente wie dervon Kräutern und Lebensmitteln ebenfalls zum Erfolgsrezept von Cattails.undsetzen hingegen auf einige magische Momente in eurem Hofalltag, während ihr inein besonders ausgeklügeltes Boden- und Düngesystem nutzt.kommt hingegen mit einem eher dystopischen Setting daher, indem es darum geht, Mutter Natur wieder auf Vordermann zu bringen. Ihr könnt die Spiele auf Valves beliebter Plattform aktivieren und der Großteil der Titel läuft natürlich auch auf demWollt ihr euch das Down the Farm-Bundle sichern, habt ihr dafür noch bis zumZeit – einen exakten Endzeitpunkt findet ihr wie immer auf der entsprechenden Seite bei Humble Bundle. Interessieren euch nicht alle der genannten Farming-Sims, ist es sogar möglich, einen Teil von ihnen zu einem nochzu ergattern.an anderer Stelle ebenfalls vor.Die mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.