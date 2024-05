Humble Choice im Mai 2024 – 8 Titel jetzt für unter 10 Euro abstauben

Loddlenaut

King of the Castle

Bravery and Greed

Amanda the Adventuer

Mediterannea Inferno

Das Lineup für den Monat Mai steht nun auch fürfest und wie immer findet sich darunter das eine oder andere Highlight, beispielsweise Action-Rhythmus-Überraschungs-HitHinzu gesellen sich, beispielsweise das rundenbasierte und von Fans gefeierteoder das steampunkige Soulslike. Alle drei Titel bekommt ihr mit fünf weiteren aktuell für nicht einmal 10 Euro.Dies verdankt ihr demvon Humble Bundle, doch: Selbst, wenn dieses einmal ausläuft, braucht ihr euch um eure günstig geschossenen Games nicht zu fürchten. Denn jene, die ihr über Humble Choice bekommt, dürft ihr. Für eine solche zahlt ihr mit jedem neuen Blatt eures Monatskalenders einen Preis von 9,99 Euro – genießt dafür aber rund alle vier Wochen frisches Futter für eure Bibliothek.Die drei bereits genannten Spiele, die ihr mit Humble Choice im Mai bekommt, stellen zweifelsohne diedar. Schon damals, zu seinem Release waren wir vom Gameplay und vonnoch einmal unterstreicht. Mitder Reihe und auchund ein einwandfreies Souls-Erlebnis zu bieten. Die restlichen fünf Titel sind folgende:Während ihr Hi-Fi Rush, Yakuza und Steelrising auch imfindet, habt ihr mit Humble Choice immerhin die Möglichkeit, die Spiele auch nach Ablauf zu behalten. Habt ihr einen der Titel womöglich bereits im Abonnement von Microsoft angespielt, fällt die Entscheidung zu einem Abonnement, bei dem ihr ihn danach nicht einmal verliert, aber denkbar leicht.Dasvon Humble Choice dürfte noch spätestens bis Anfang Juni verfügbar ein, dann rutschen erneut andere Spiele in den Fokus, welche von dem Team von Humble sorgfältigund ausgewählt wurden. Mit eurem Abonnement bei Humble Choice unterstützt ihr außerdem mit einem Betrag von fünf Prozent eurer monatlichen Mitgliedschaft gleichzeitigweltweit – ihr könnt also so oder so wenig falsch machen.Die mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.