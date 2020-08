Drone Swarm: Veröffentlichungstermin bestätigt; Demo zum Download

astragon hat bestätigt, dass Drone Swarm am 20. Oktober 2020 in digitaler Form für PC via Steam veröffentlicht wird. Die Standard Edition kostet 19,99 Euro. Die Deluxe Edition (Soundtrack, Comic, zwei Mutterschiff-Upgrades) ist für 24,99 Euro erhältlich. Bis zur Veröffentlichung am 20. Oktober wird die Deluxe Edition zum Preis der Standard Edition von 19,99 Euro erhältlich sein.Eine Demo kann auf Steam runtergeladen werden:"Auch wenn dieses Jahr kein eigenes Anspielen auf der gamescom in Köln, die ab Donnerstag virtuell ihre Tore öffnet, möglich ist, sollen die Fans nicht auf ein echtes Hands-On-Erlebnis verzichten müssen. Aus diesem Grund ist ab sofort eine Demo-Version des Weltraumabenteuers auf Steam zugänglich - für alle und ganz ohne langes Anstehen. Diese Demo zeigt die ersten Missionen des kommenden Sci-Fi Strategie-Abenteuers und beinhaltet zum ersten Mal englische Sprachaufnahmen. Wer es während der gamescom nicht schafft, reinzuschauen, muss aber nicht enttäuscht sein, denn die Drone Swarm-Demo wird auch nach der digitalen Messe weiterhin zur Verfügung stehen."Letztes aktuelles Video: Explanation Trailer"Als Captain Carter und kontrolliert der Spieler einen Schwarm aus 32.000 Drohnen. An Bord des Raumschiffs Argo muss der Schwarm taktisch klug eingesetzt werden, um jedes Hindernis zu überwinden. Der Spieler muss den Schwarm spalten und neue Taktiken entwickeln, um das Schiff zu verteidigen und gleichzeitig die Feinde anzugreifen. Während der Mission die Neue Erde zu finden, erforscht der Spieler unbekannten Teil der Galaxie. Um die Mission erfolgreich abzuschließen, kann der Spieler den Schwarm weiterentwickeln, neue Fähigkeiten freischalten und das Schiff verbessern, um es so mit immer größeren Bedrohungen aufnehmen zu können."