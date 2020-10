Drone Swarm: Die Weltraumschlachten mit Tausenden von Drohnen haben begonnen

Kontrolliere einen riesigen Schwarm von 32.000 Drohnen.

Denke und handle schnell, um die gegnerischen Aliens in rasanten Weltraumschlachten zu bezwingen.

Passe Deine Taktiken stets an, um immer herausforderndere Gegnerflotten und Ausrüstungen gewachsen zu sein.

Nutze und kombiniere einzigartige Schwarmfähigkeiten, um gleichzeitig Deine Feinde anzugreifen und Dich zu verteidigen.

Entwickle Deinen Schwarm und verbessere Dein Mutterschiff, um Dich gegen den Gegner zu wappnen.

Reise durch eine umfangreiche Story-Kampagne mit mehr als 100 Begegnungen.

Nutze die Umgebung zu Deinem Vorteil, um den Gegner zu überlisten.

Am 20. Oktober 2020 haben die Still Alive Studios und astragon Entertainment das Echtzeit-Strategiespiel Drone Swarm ab 17,99€ bei kaufen ) für PC veröffentlicht. Der Download der schwarmbasierten Sci-Fi-Taktik via Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "ausgeglichen" sind, kostet 19,99 Euro. In der Spielbeschreibung heißt es: "Wir schreiben das Jahr 2118. Die Erde liegt in Trümmern, nachdem sie von einem gigantischen außerirdischen Drohnenschwarm angegriffen und weitestgehend zerstört wurde. Die Psioniker unter den wenigen überlebenden Menschen fanden einen Weg, die Drohnen zu kontrollieren und den Angriff zu stoppen. Nachdem der Schwarm unter Kontrolle der Menschen stand, wurde die Argo gebaut und ausgesandt, die Neue Erde zu finden. Du führst diese Mission als Captain Carter an - der Schwarm untersteht Deinem Befehl!Du bist Captain Carter und kontrollierst einen Schwarm aus 32.000 Drohnen! An Bord des Raumschiffs Argo setzt Du sie taktisch klug ein, um jedes Hindernis zu überwinden. Spalte den Schwarm, um Dein Schiff mit ihnen zu verteidigen und gleichzeitig Deine Feinde anzugreifen. Entwickle Deine eigenen Taktiken, überliste den Gegner und nutze Objekte in der Umgebung Deines Schiffs zu Deinem Vorteil, um außerirdische Angreifer zu zerstören. Erforsche einen unbekannten Teil der Galaxie, in dem viele Gefahren lauern, und finde die Neue Erde. Entwickle den Schwarm weiter, schalte neue Fähigkeiten frei und verbessere Dein Schiff, um es mit immer größeren Bedrohungen aufzunehmen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer