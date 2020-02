Void Destroyer 2: Weltraumabenteuer lässt den Early Access nach über drei Jahren hinter sich

Iteration 11 haben ihren Weltraum-Sandkasten Void Destroyer 2 am 6. Februar 2020 für PC veröffentlicht und den Early Access damit nach mehr als drei Jahren offiziell beendet. Auf Steam und im Humble Store wird aktuell ein Launch-Rabatt von 25 Prozent gewährt. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (aktuell sind 90 Prozent von 263 Reviews positiv).Ähnlich wie in Elite Dangerous oder der X-Serie startet man auch in Void Destroyer 2 mit einem kleinen Schiff, erledigt Missionen und kauft davon Erweiterungen sowie größere Vehikel. Ist man im Besitz einer ganzen Flotte, kann man diese schließlich aus der Vogelperspektive kommandieren, um so etwa ganze Stationen einzunehmen oder Asteroidenfelder zu kontrollieren, damit dort vorbeikommende Schiffe Zoll zahlen.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer