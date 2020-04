Fanatec ClubSport Wheel Base V2: Partnerschaft mit WRC verkündet

Nachdem der deutsche Peripherie-Hersteller Fanatec bereits eine Partnerschaft mit der Formula 1 eingegangen ist und als offizieller Zulieferer für die F1 Esports Serie fungiert, hat das Unternehmen aus Landshut jetzt eine weitere Partnerschaft rund um eine FIA-Motorsportserie verkündet: die WRC (World Rally Championship).Entsprechend wird man laut Pressemitteilung eine große Rolle bei der 2020 eSports WRC Championship und für die Wettbewerbe sowohl offiziell Hardware als auch Unterstützung bereitstellen. Für Ende des Jahres hat man außerdem ein neues und von der WRC lizenziertes Lenkrad in Aussicht gestellt, das man mit den aktuellen Wheel Bases verwenden kann. In Zukunft dürften auch weitere Produkte mit WRC-Branding folgen."Das Rallyfahren ist eine der intensivsten Formen des Motorsports und etwas, was man nur sehr schwer trainieren kann", so Thomas Jackermeier, CEO der Endor-AG, zu der Fanatec gehört. "Fanatec entwickelt in enger Partnerschaft mit der WRC eine Reihe von Rallye-Produkten, die sich perfekt dafür eignen werden, diesen aufregenden Sport zu simulieren und in offiziellen WRC Sim-Racing-Wettbewerben gegeneinander anzutreten."Letztes aktuelles Video: Nuerburgring-Spielszenen