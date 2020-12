Fanatec ClubSport Wheel Base V2: Hybrid-Lenkrad in Zusammenarbeit mit BMW für reale Rennwagen und Simracing

In Zusammenarbeit mit dem deutschen Autohersteller BMW entwickelt Fanatec ein neues Lenkrad, das sowohl in einem realen Rennwagen als auch an einer Wheel Base für Simracing eingesetzt werden kann. Die Peripherie wurde im Rahmen einer Präsentation auf der BMW Sim Live 2020 angekündigt, wo es bereits einen Prototypen zu sehen gab. Auf Nachfrage wurde uns versichert, dass man das Hybrid-Lenkrad trotz des veränderten Schnellverschluss-Systems an den üblichen Basen von Fanatec wird nutzen können.Da der normale Sim-Racer nicht unbedingt auch noch einen realen Rennwagen in der Garage stehen hat, richtet sich das Konzept in erster Linie an Fahrer, die sowohl im realen Motorsport aktiv sind als auch virtuell gerne Gas geben. Tatsächlich verbringen mittlerweile zahlreiche Profis wie Charles Leclerc, Lando Norris oder BMW-Werksfahrer wie Philipp Eng viel Zeit auf der virtuellen Piste. Das Lenkrad soll dabei eine Unterstützung leisten, das vertraute Gefühl vom realen Rennwagen auf die Simulation zu übertragen.Zum anvisierten Preis gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Informationen. Auch ein Veröffentlichungstermin für das neue BMW-Lenkrad ist noch nicht bekannt.Letztes aktuelles Video: NürburgringSpielszenen