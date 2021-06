Fanatec ClubSport Wheel Base V2: Vorbestellungen für limitiertes ClubSport Steering Wheel F1 2021 möglich

Screenshot - Fanatec ClubSport Wheel Base V2 (PC, PS4) Screenshot - Fanatec ClubSport Wheel Base V2 (PC, PS4) Screenshot - Fanatec ClubSport Wheel Base V2 (PC, PS4) Screenshot - Fanatec ClubSport Wheel Base V2 (PC, PS4) Screenshot - Fanatec ClubSport Wheel Base V2 (PC, PS4) Screenshot - Fanatec ClubSport Wheel Base V2 (PC, PS4) Screenshot - Fanatec ClubSport Wheel Base V2 (PC, PS4) Screenshot - Fanatec ClubSport Wheel Base V2 (PC, PS4) Screenshot - Fanatec ClubSport Wheel Base V2 (PC, PS4) Screenshot - Fanatec ClubSport Wheel Base V2 (PC, PS4) Screenshot - Fanatec ClubSport Wheel Base V2 (PC, PS4) Screenshot - Fanatec ClubSport Wheel Base V2 (PC, PS4)

Fanatec hat eine besondere Edition seines F1-Lenkrads angekündigt, die in begrenzter Stückzahl angeboten wird: Das ClubSport Steering Wheel F1 2021 ist auf 2021 Exemplare limitiert und bietet als Besonderheit lumineszierende Elemente, die u.a. an den Rahmen von Knöpfen eingearbeitet wurden und entsprechend grün leuchten. Das Lenkrad kann ab sofort zum Preis von 399,95 Euro im Fanatec Shop vorbestellt werden. Aktuell sind noch knapp 550 Einheiten verfügbar.Folgende Lenkrad-Basen sind kompatibel:CSL DDCSL Elite Wheel BaseCSL Elite Wheel Base V1.1CSL Elite Wheel Base + - officially licensed for PS4CSL Elite Racing Wheel - officially licensed for PS4ClubSport Wheel Base V2ClubSport Wheel Base V2.5PODIUM Wheel Base DD1PODIUM Wheel Base DD2PODIUM Racing Wheel F1 PS4™Allerdings sei an dieser Stelle angemerkt, dass das ClubSport Steering Wheel F1 2021 offiziell nur für die Verwendung an PC und mit gewissen Funktionseinbußen für die PlayStation 4 gedacht ist. An Xbox-Konsolen kann das Lenkrad nach Angaben von Fanatec dagegen nicht verwendet werden.Letztes aktuelles Video: NürburgringSpielszenen