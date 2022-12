Steam Controller: Valve will zweiten Anlauf mit neuem Modell wagen

Steam Controller: Zweite Auflage "nur eine Frage des Wie und Wann"

Fokus liegt weiterhin auf dem Steam Deck

2015 veröffentlichte Valve seinen ersten Steam Controller. Der Verkauf wurde nach vier durchwachsenen Jahren eingestellt, aber mit dem Erfolg des Steam Decks könnte ein neues Modell folgen.Das dies nur eine Frage der Zeit sein dürfte, verriet jüngst einer der beiden Designer des Steam Decks. Laut ihm soll es in der Zukunft definitiv noch eine zweite Version des Steam Controllers geben.Im Zuge eines Interviews mit The Verge sprachen die beiden Steam Deck-Designer Lawrence Yang und Pierre-Loup Griffais über die Zukunft von Valves hauseigener Hardware. Bei der Gelegenheit wurde sich auch nach einem potentiellen zweiten Steam Controller erkundigt. Zu diesem erklärte Yang, dass das Team von Valve einem solchen gegenüber positiv eingestellt sei.So heißt es sogar konkret: "Ja, wir wollen ihn realisieren". Darüber hinaus erklärt der Designer, der Steam Controller würde zwar kommen, allerdings wisse man bislang nicht, in welcher Form. "Es ist nur eine Frage des Wie und Wann" stellt Yang klar.Der Fokus von Valves Designern liegt künftig jedoch weiterhin erst einmal auf dem Steam Deck, wie Yang erklärt. Über den Steam Controller sagt er, es sei wahrscheinlich, dass die Designer sich jenem annehmen würden, da sie ihn auch wollen. "Aktuell konzentrieren wir uns auf das Deck, also ist es ein bisschen das Gleiche wie die Frage nach der Mikrokonsole: Es ist definitiv etwas, wo wir gerne mit einem Drittanbieter zusammenarbeiten oder es uns selbst ansehen würden".Ob der neue Steam Controller letzten Endes überzeugen kann, bleibt also abzuwarten. Bis zur Veröffentlichung dürfte es den Aussagen der Designer zufolge noch eine ganze Weile lang dauern. Die erste Auflage des Steam Controllers haben wir bereits damals ausführlich für euch getestet und euch verraten, worin die Schwächen des Gamepads liegen.Letztes aktuelles Video: Fertigung des Steam Controllers