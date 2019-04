Gran Turismo Sport: Yamauchi möchte sich wieder stärker auf "Offline-Inhalte" konzentrieren - 4Players.de

Mit Gran Turismo Sport haben Sony, Polyphony Digital und auch Serien-Schöpfer Kazunori Yamauchi ihren Fokus auf Online-Rennen gelegt - nicht zuletzt aufgrund der engen Zusammenarbeit mit der FIA und der offiziellen Gran Turismo Championship.In Zukunft will Yamauchi-san seine Aufmerksamkeit aber wieder verstärkt den "Offline-Inhalten" widmen. Das gab er zumindest gegenüber GT Planet bekannt. Das Magazin hatte im Rahmen der Auftakt-Veranstaltung für die aktuelle Saison in Paris die Gelegenheit, mit dem GT-Schöpfer zu plaudern.Ob die neuen Offline-Inhalte noch mit Updates Einzug in Gran Turismo Sport halten werden oder vielleicht erst bei einem potenziellen Nachfolger in Form von Gran Turismo 7 auf der PlayStation 5 zu erwarten sind, ließ er dagegen offen."Das ist ein sehr wichtiges Element", so Yamauchi über das Angebot an Offline-Events. "Und es geht nicht per se darum, die Anzahl an Lizenz-Prüfungen zu erhöhen. Stattdessen muss man sicherstellen, dass die Spieler nicht ihre Motivation verlieren. Das ist der wichtige Teil. Ich weiß aber nicht, ob das noch für GT Sport kommt."Letztes aktuelles Video: Maerz 2019 Update 134