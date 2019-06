Gran Turismo Sport: Mai-Update mit dem "Goodwood Motor Circuit" - 4Players.de

Anfängerliga: Zwei zusätzliche Runden für die "MINI-Herausforderung"

Amateurliga: Jeweils zwei zusätzliche Runden für "Nostalgie-Festival", "Supra-Legende" und "Super-Formula-Meisterschaft"

Profiliga: Zwei zusätzliche Runden für die "F1500-Meisterschaft"

Langstreckenliga: Eine zusätzliche Runde für den "Porsche-Cup"

Am 30. Mai ist das Mai-Update (1.39) für Gran Turismo Sport auf PlayStation 4 veröffentlicht worden. Das Update umfasst die historische Rennstrecke "Goodwood Motor Circuit" (Gesamtlänge: 3.809m, Höhenunterschied: 10m, Anzahl der Kurven: 7, längste Gerade: 514m)."Die historische Rennstrecke 'Goodwood Motor Circuit', auf der viele berühmte Rennfahrer gefahren sind, befindet sich am Stadtrand von Chichester in Südengland. Die Rennstrecke umrahmt das Gelände des Flughafens Chichester/Goodwood und ist im Gegensatz zu vielen modernen Rennstrecken von einer malerischen Landschaft umgeben. Die rasante Hochgeschwindigkeitsstrecke zeichnet sich durch zahlreiche Mittel- und Hochgeschwindigkeitskurven aus. Da viele Streckenabschnitte mit Vollgas gefahren werden können und es viele Höhenunterschiede gibt, ist die Strecke ein Garant für spannende Motorsport-Action."Außerdem wurden der "GT League" elf neue Runden hinzugefügt.Bei den Scapes ist "Entwickler-Auswahl II" zu den Empfehlungen hinzugefügt worden. Darüber hinaus wurden diverse "Verbesserungen und Fehlerbehebungen" vorgenommen.Letztes aktuelles Video: Mai 2019 Update 139