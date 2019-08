Gran Turismo Sport: Update 1.43: Erste Regen-Strecke und fünf Fahrzeuge - 4Players.de

Am 27. August (Dienstag) wird das Update 1.43 für Gran Turismo Sport erscheinen. Das August-Update umfasst erstmalig eine Regen-Option für eine Strecke, und zwar für den Red Bull Ring. Darüber hinaus werden fünf weitere Fahrzeuge eingebaut: Honda S2000 '99, Nissan Silvia K's Dia Selection (S13) '90, Toyota Corolla Levin 1600GT APEX (AE86) '83, Subaru Impreza Coupe WRX Type R STi Version VI '99 und Mitsubishi GTO Twin Turbo '91. Last but not least werden sieben neue Runden in die Liga aufgenommen, darunter für das J-Sports Meeting und den Porsche Cup.Kazunori Yamauchi (Präsident von Polyphony Digital) schreibt im PlayStation Blog : "Wir haben in diesem Monat einige klassische japanische Sportwagen aus den 80ern und 90ern, darunter den legendären Toyota Corolla AE86, der für sein leichtes Fahrwerk und seine FR-Konfiguration bekannt ist, im Gepäck. Desweiteren haben wir den Honda S2000 für eine perfekte Gewichtsbalance und einen äußerst effizienten 2,0-l-Saugmotor mit erstaunlichen 246 PS hinzugefügt."Letztes aktuelles Video: August 2019 Update 143