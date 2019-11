Gran Turismo Sport: Laguna Seca kehrt zurück; Lewis Hamilton beim Weltfinale in Monaco am Start - 4Players.de

Pünktlich zum Weltfinale der diesjährigen eSport-Saison von Gran Turismo Sport in Monaco kehrt mit der Laguna Seca ein echter Klassiker in die Streckenauswahl zurück. Das haben Sony und Polyphony Digital bekanntgegeben. Zwar war die amerikanische Piste bereits in den Vorgängern vertreten, aber jetzt kann man sich auch im jüngsten Ableger durch die berühmt-berüchtigte Korkenzieher-Kurve quetschen.Im Rahmen der Final-Läufe wird ebenfalls schon über die Laguna Seca gebrettert. Wie im letzten Jahr wird auch wieder der frisch gebackene Formel-Eins-Weltmeister Lewis Hamilton vor Ort sein und sich nicht nur einer kleinen Fragerunde stellen, sondern sich selbst hinter das Steuer begeben, um es im "Real Driving Simulator" mit Gästen und Medienvertretern in einem separaten Spezial-Event aufzunehmen.Darüber hinaus wollen Hamilton und Serienvater Kazunori Yamauchi gemeinsam einen weiteren DLC-Inhalt für das Spiel ankündigen - Details dazu gibt es bisher noch nicht.Fest steht dagegen, dass im Rahmen der Partnerschaften zwei neue Boliden enthüllt werden: Zum einen zeigt Mazda erste Bilder des MAZDA RX-VISION GT3 CONCEPT, der in der kommenden Saison auch in den Wettbewerben zum Einsatz kommen wird. Bereits zum Finale in Monaco wird eine Konzeptstudie von Lamborghini ihre Premiere feiern: Der Lamborghini Vision Gran Turismo wird dabei nicht nur im Spiel, sondern auch als reales Modell im Fürstentum zu bewundern sein.Die finalen Läufe zur FIA-Weltmeisterschaft von Gran Turismo Sport beginnen am Freitag mit den letzten Qualifikationsrennen, werden am Samstag mit dem Weltfinale des Manufacturer Cups fortgesetzt und enden schließlich am Sonntag, wo im Nations Cup der neue Weltmeister ermittelt wird. Wie immer werden die Rennen auf den offiziellen Kanälen für interessierte Zuschauer live gestreamt.Letztes aktuelles Video: September 2019 Update 145