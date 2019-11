Gran Turismo Sport: Deutscher Fahrer Mikail Hizal gewinnt Fahrer-Weltmeisterschaft der Saison 2019 - 4Players.de

Der deutsche eSportler Mikail Hizal hat den Nations Cup beim Weltfinale von Gran Turismo Sport in Monaco gewonnen und ist damit Weltmeister der FIA-zertifizierten Gran Turismo World Championship. Er tritt damit die Nachfolge des Brasilianers Igor Fraga an, der sich im vergangenen Jahr zum Champion krönen lassen könnte, aber in dieser Saison nach einem fatalen Fahrfehler bereits im Halbfinale aus dem Wettbewerb ausschied.Mikail Hizal konnte sich bei seinem Gewinn in Salzburg direkt für das Weltfinale in Monaco qualifizieren. Dort siegte er nicht nur im Halbfinal-Lauf, sondern sicherte sich auch die Pole Position für das erste Final-Rennen und dominierte anschließend die folgenden vier Läufe, die er allesamt als Erster abschließen konnte.Im letzten Jahr belegte Hizal den zweiten Platz und wurde damit Vize-Weltmeister hinter Igor Fraga. In der kommenden Saison wird der neue Weltmeister aufgrund seines Studiums pausieren und damit nicht antreten, um seinen Titel zu verteidigen.Auf der Aftershow-Party kündigte Serien-Vater Kazunori Yamauchi an, dass die ersten Station der kommenden Live-Events die australische Metropole Sydney sein wird, nachdem man 2019 in Paris, am Nürburgring, New York, Tokio und Monaco gastierte.Letztes aktuelles Video: September 2019 Update 145