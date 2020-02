Gran Turismo Sport: Startschuss für neue World Tour fällt am Wochenende in Sydney

Am kommenden Wochenende fällt der Startschuss für die World Tour 2020 im Rahmen der Gran Turismo Championships, die im Rennspiel Gran Turismo Sport von Sony und Polyphony Digital ausgetragen werden. Der Auftakt findet mit der ersten Live-Veranstaltung im Retro-Freizeitpark namens Luna Park in Sydney, Australien statt.Wer die Rennen in Deutschland live verfolgen möchte, muss sich früh den Wecker stellen: Sowohl der Manufacturer Cup als auch der Nations Cup werden Samstag und Sonntag jeweils zwischen 6 und 8:30 Uhr übertragen . Für Langschläfer wird der Livestream aber an beiden Tagen ab 20 Uhr wiederholt.In dieser Saison dürfte es einige Überraschungen geben, da die Champions der ersten beiden Nation Cups in diesem Jahr nicht am Wettbewerb teilnehmen werden: Während sich der deutsche Titelverteidiger Mikail Hizal in diesem Jahr eine Auszeit nehmen und sich auf sein Studium konzentrieren möchte, zieht es den Brasilianer Igor Fraga verstärkt zum realen Rennsport und er geht als Fahrer in der Formel 3 an den Start.Wer das letztjährige Finale in Monaco Revue passieren lassen möchte, wird in unserem Event-Bericht fündig.Letztes aktuelles Video: September 2019 Update 145