Gran Turismo Sport: Toyota GR Supra RZ 2020 steht zur Testfahrt bereit

Mit Patch 1.57 ist am heutigen 23. April 2020 um 08:00 Uhr der Toyota GR Supra RZ 2020 in Gran Turismo Sport zum Fuhrpark hinzugefügt worden, wie Polyphony-Digital-Präsident Kazunori Yamauchi via PlayStation Blog verkündet. Zum Hintergrund heißt es: "Die Produktion des Toyota Supra wurde 2002 zum Bedauern vieler Fans auf der ganzen Welt eingestellt. Während der North American International Auto Show feierte das Auto 2019 jedoch ein Comeback. Für das Flaggschiffmodell von Toyota, das weiterhin mit einem Reihensechszylinder-Motor und Hinterradantrieb ausgestattet ist, zeichnet Chefingenieur Tetsuya Tada verantwortlich, der auch den Toyota 86 ins Leben gerufen hat. Unter dem Slogan 'Numbers are one thing, Feeling is what matters' hat er ein Fahrzeug entworfen, das die Sinne des Fahrers anspricht.Mit einer optimalen Gewichtsverteilung von 50:50 und einem niedrigen Schwerpunkt sorgt er dank Twin-Scroll-Turbo für eine kraftvolle Beschleunigung. Das flinke Handling, das durch die breite Karosserie und den kurzen Radstand ermöglicht wird, ist das Ergebnis des Strebens nach einem idealen Sportwagen. Seine glanzvolle und elegante Form zusammen mit dem reinen Klang des Sechszylinders verleihen ihm eine unerreichte Aura.Der GR Supra RZ wurde nicht nur für den realen Motorsport entworfen, sondern auch im Hinblick auf die Wettbewerbe in Gran Turismo Sport. Das weiter verfeinerte Modell von 2020 bietet zudem die lang ersehnten neuen Karosseriefarben."Letztes aktuelles Video: September 2019 Update 145