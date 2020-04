Gran Turismo Sport: Keine Live-Events, Meisterschaftsläufe der Top-Fahrer per Livestream

Die FIA GT Championships ist in drei Etappen unterteilt, wobei jede Etappe zehn Runden mit jeweils drei Rennen beinhaltet.

Spieler registrieren sich für eine von insgesamt fünf Regionen weltweit: EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika), Asien, Nordamerika, Mittel- und Südamerika, Ozeanien.

Am Ende jeder Etappe werden die jeweils bestplatziertesten Spieler dazu eingeladen, gegeneinander in den “Top-16-Superstars”-Rennen gegeneinander anzutreten.

In der diesjährigen Saison der FIA zertifizierten Gran Turismo Championships wird es aufgrund der Corona-Situation vorerst keine der weltweiten Live-Events geben, in denen sich die internationalen Top-Spieler in der Vergangenheit auf einer großen Bühne im Manufacturer Series und dem Nations Cup duelliert haben. Stattdessen werden die Rennen der Top-16-Superstars über den offiziellen Youtube-Kanal von Gran Turismo in Livestreams übertragen. In der EMEA-Region und in Asien erfolgt der Start am 3. Mai, die amerikanischen Regionen folgen einen Tag später.Laut Sony und Polyphony Digital ist die Online-Serie in der Saison 2020 folgendermaßen aufgebaut:Weitere Informationen zu der Meisterschaft, den Teilnehmern und Zeitplänen gibt es auf der offiziellen Webseite Letztes aktuelles Video: September 2019 Update 145