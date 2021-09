Gran Turismo Sport: Update für 9. September geplant

Sony und Polyphony Digital planen offenbar sein Update für das Rennspiel Gran Turismo Sport ( ab 15,05€ bei kaufen ) , das am 9. September veröffentlicht werden soll. Das meldet GT Planet und verweist auf eine offizielle Ankündigung seitens des Entwicklerstudios. Detailliertere Informationen gibt es bislang aber noch nicht. Es wird aber spekuliert, dass weitere Anpassungen am Sport-Modus vorgenommen werden könnten, z.B. hinsichtlich des Strafsystems, das neben vereinzelten Bugs immer wieder für Diskussionen sorgt.Nach Angaben von GT Planet könnte das Update während einer geplanten Wartung am 9. September zwischen 10 und 12 Uhr aufgespielt werden. Ob Zufall oder nicht: Am Abend findet außerdem der PlayStation Showcase statt, der bekanntlich um 22 Uhr starten soll. Denkbar wäre, dass dort das Update ebenfalls thematisiert wird und im Laufe der Veranstaltung zum Download freigeschaltet wird.In erster Linie dürfte man sich bei der Präsentation aber eher mit dem kommenden Gran Turismo 7 befassen, das sich derzeit bei Polyphony Digital in Entwicklung befindet und neben der PlayStation 5 auch noch für die PS4 erscheinen soll.Letztes aktuelles Video: September 2019 Update 145