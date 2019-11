Detroit: Become Human: Androiden-Drama erscheint im Dezember für PC - 4Players.de

Bryan Dechart für neue Motion-Capturing-Aufnahmen zurück, der im Spiel von David Cage den Androiden-Ermittler Connor verkörpert.

Nach Heavy Rain und Beyond: Two Souls schiebt Quantic Dream auch noch die PC-Umsetzung von Detroit- Become Human hinterher, die ebenfalls (zeit)exklusiv im Epic Games Store veröffentlicht wird. Ab dem 12. Dezember steht das futuristische Androiden-Drama dort zum Preis von 39,90 Euro zum Download bereit.Zusammen mit dem Releasedatum hat man außerdem einen neuen Trailer veröffentlicht, in dem Szenen aus dem Spiel aus einem neuen Blickwinkel gezeigt werden. Dafür kehrte auchLetztes aktuelles Video: PC Release Date Trailer