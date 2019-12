Detroit: Become Human: PC-Umsetzung des Androiden-Dramas erschienen - 4Players.de

Quantic Dream hat heute die PC-Umsetzung des futuristischen Adventure-Thrillers Detroit: Become Human im Epic Games Store für 39,90 Euro veröffentlicht. Sowohl die Grafik als auch die Benutzeroberfläche wurden laut Pressemitteilung gegenüber dem vormals PS4-exklusivem Titel ( zum Test ) überarbeitet. Zusätzlich steht eine kostenlose Demo zur Verfügung:"Detroit: Become Human ist das neueste und ambitionierteste Spiel von Quantic Dream. Es spielt in der nahen und nicht ganz unwahrscheinlichen Zukunft und versetzt die Spieler in eine Welt kurz vor dem Sturz ins Chaos. Die Wissenschaft ist so weit entwickelt, dass überall Androiden zu finden sind, die nicht von Menschen zu unterscheiden sind.Der Spieler beeinflusst die komplexe und intensive, verzweigte Geschichte, die er in den Rollen der drei Androiden Kara, Connor und Markus erlebt. Jeder der drei wird vor zahlreiche moralische Dilemmas gestellt, die nicht nur ihr Schicksal bestimmen, sondern auch Einfluss auf die Menschheit als Ganzes haben könnten. Jede Entscheidung des Spielers, und erscheint sie noch so unbedeutend, hat Einfluss auf den Ausgang des Spiels. Kein Spieldurchgang gleicht dem anderen.Die PC-Version von Detroit: Become Human bietet mit umwerfender Grafik, 4K Auflösung, 60fps und sowohl Maus/Tastatur- als auch Gamepad-Support das bis dato beste Spielerlebnis.Detroit: Become Human setzt mit Hollywood-reifen Auftritten von Jesse Williams (Grey’s Anatomy), Clancy Brown (Carnivale), Lance Henriksen (Aliens) und Valorie Curry (Twilight) die Tradition der Starbesetzungen in Quantic Dream-Spielen fort. Der Soundtrack wurde von Nima Fakhrara, Philip Sheppard und John Paesano (Dragons: Riders of Berk) komponiert.Detroit: Become Human ist über den Epic Games Store für 39,90¤ verfügar. Eine kostenlose Demo mit der kompletten ersten Mission ist dort auch spielbar. Alle Infos sind auf der neu gelaunchten Website von Quantic Dream zu finden.Systemanforderungen:Minimal:OS: Windows 10 (64 bit)Processor: Intel Core i7-3770 @ 3.4 GHz or AMD FX-8350, 4.2 GHz (6 to 8 logical cores minimum highly recommended)Memory: 8GB RAMVideo: Nvidia GeForce GTX 780 or AMD Radeon HD 7950Video RAM: 3GB or moreEmpfohlen:OS: Windows 10 (64 bit)Processor: i5-8400 @ 2.8GHz or Ryzen 5 1600Memory: 16GB RAMVideo: Nvidia GeForce GTX 1060 or AMD Radeon RX 580Video RAM: 4GB or more"Letztes aktuelles Video: PC Release Date Trailer