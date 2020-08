Detroit: Become Human: Androiden-Abenteuer verzeichnet mehr als fünf Millionen Verkäufe

Detroit: Become Human, das Androiden-Drama aus der Feder von David Cage, hat sich weltweit mittlerweile mehr als fünf Millionen Mal verkauft. Das hat das Entwickler-Studio Quantic Dream stolz in einer Pressemitteilung verkündet ( via Gamasutra ). Ursprünglich erschien das Spiel im Jahr 2018 zeitexklusiv für die PlayStation 4, wurde später aber auch für den PC umgesetzt und war zunächst nur im Epic Store verfügbar. Seit kurzem ist Detroit: Become Human aber auch via Steam erhältlich, was dem Titel vor allem durch das gleichzeitig veröffentlichte Feature Detroit: Community Play einen weiteren Schub bei den Verkaufszahlen beschert haben dürfte.Bei Community Play handelt es sich um eine Erweiterung für Twitch-Streams, die es erlaubt, im Zusammenspiel mit den Zuschauern kollektive Entscheidungen in Echtzeit zu treffen.Letztes aktuelles Video: Grafikvergleich PC Ultra vs PS4 Pro