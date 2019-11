Invector: Avicii Invector: Musikspiel des verstorbenen EDM-Stars erscheint im Dezember - 4Players.de

Die weltweite Veröffentlichung erfolgt kurz nach dem AVICII Tribute Konzert, das am 5. Dezember in Stockholm stattfindet. Das Konzert, auf dem Berühmtheiten wie Rita Ora, Kygo, David Guetta und viele weitere auftreten, sowie AVICCI Invector sind Teil der Unterstützung und des Andenkens an den geliebten DJ und Musikproduzenten.







AVICII – mit bürgerlichem Namen Tim Bergling – war zu Lebzeiten leidenschaftlicher Spieler und arbeitete selbst zwei Jahre an AVICII Invector, im Rahmen der PlayStation 4-Veröffentlichung, mit. Der kommende Multi-Plattform-Release bringt Rhythmus-Spiele auf ein neues Level und hilft dabei, Berglings Musik zu ehren und zu feiern. Nach seinem tragischen Tod 2018 wurde AVICII Invector zusammen mit Berglings Familie entwickelt und lässt Fans einzeln oder im Split-Screen gegeneinander fliegen. 25 seiner größten Hits tragen im Spiel die Weltraumpilotin Stella von Welt zu Welt. Ihre Fähigkeiten perfektionieren sich immer weiter, je mehr Noten in den drei Schwierigkeitsgraden getroffen werden.







Spiel-Features



Aviciis Musik: 25 Hits des EDM-Superstars



Sei der DJ: Note für Note individuell spielbare Level



Neuer Look: Ein neuer visueller Look und zusätzlicher Inhalt.



Multiplattform: Zum ersten Mal auf Xbox One, Switch, PC sowie neuer Content für PS4



Spiele es wie du willst: Drei Schwierigkeitsstufen für jedes Level



Neue Welten: Sechs verschiedene Welten im Spiel, inklusive einer brandneuen, mit vielen zusätzlichen Inhalten



Zusammen mit Freunden: Im Solo- und Split Screen-Modus spielbar



Immersive Story: Cutscenes mit Voice-Acting.