AVICII Invector: Encore Edition erscheint im September für Switch, Demo im August

Hello There Games hat eine Encore Edition des Musikspiels AVICII Invector angekündigt, die am 8. September für Switch zum Preis von 29,99 Euro im eShop veröffentlicht werden soll. An diesem Tag hätte der verstorbene EDM-Künstler seinen 31. Geburtstag gefeiert. Die Encore Edition wird zehn zusätzliche Tracks aus dem Posthum-Album "Tim" enthalten, die auf den anderen Plattformen als kostenpflichter DLC angeboten werden sollen.Für den gamescom-Monat August wurde außerdem eine Demo angekündigt, die zum Download im eShop zur Verfügung gestellt wird.Hier die zusätzlichen Songs der Encore Edition, die auch in zwei DLC-Paketen angeboten werden:Bad ReputationFreakHeart upon my sleevePeace of mindSOSAddicted to youMy Feelings For YouSeek BromanceSunshineTroubleLetztes aktuelles Video: AVICII Invector - Release Date Trailer