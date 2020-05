Escape from Tarkov: Wipe bzw. Neustart des Charakters am heutigen Donnerstag

Hinzugefügt:



"Captcha" wird dem Flohmarkt hinzugefügt Wenn es auf dem Flohmarkt und im Handel verdächtige Handlungen gibt, kann ein Captcha auftreten. Wenn Sie das Captcha dreimal falsch eingeben, wird das Konto für 5 Minuten für den Zugang zum Flohmarkt gesperrt. Danach müssen Sie das Captcha erneut eingeben, um den Artikel zu kaufen. Jede nachfolgende dreimalige falsche Eingabe verlängert die Zeit des Verbots. Der Zugang zum Handel wird nicht gesperrt, erfordert jedoch die Eingabe eines Captchas.

Alle Stashes werden erweitert. Diese Erweiterung umfasst 2 Zeilen (+20 Zellen)

Verbesserte Anzeige von Objekten über Wärmebildgeräte. Durch Wärmebildkameras ist es heute wie im wirklichen Leben unmöglich, durch das Glas zu erkennen.

Fähigkeit zum lehnen wenn auf dem Boden liegt

Die erste Iteration von Steam Audio wurde hinzugefügt, um die Positionierung des Sounds im Spiel zu verbessern. Sie kann mit der Option „Steam Audio: Binaural Audio“ in den Spieleinstellungen aktiviert werden. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.

Jetzt könnt ihr keine Gegenstände auf dem Flohmarkt verkaufen, die nicht bei einem Raid gefunden wurden. Diese Regel gilt nicht für Waffen.

Wenn "Found in Raid"-Gegenstände mit Gegenständen, welche nicht im Raid gefunden worden sind, kombiniert werden, verlieren diese den "Found in Raid"-Status

Gegenstände, welche im Sicherheitsbehälter platziert sind erhalten den Status "Found in Raid" nur, wenn man mit dem Status "Überlebt" entkommt ("Run through" zählt nicht)

Wenn man mit dem Status "Run through" entkommt oder stirbt, verlieren alle Gegenstände im Inventar, welche mitgenommen wurden, den "Found in Raid"-Status

Wenn man mit einem Gegenstand mit dem Status "Found in Raid" in einen Raid geht, verliert der Gegenstand diesen Status

Wenn ein Angebot im Flohmarkt gekauft wird, verliert dieser Gegenstand ebenso den "Found in Raid"-Status

Die Quest-Belohnungen, welche durch abschließen einer Quest erhalten werden, hergestellte Gegenstände im Unterschlupf (Hideout), die Drops und die Gegenstände, welche durch die Scav-Box erhalten wurden, werden den "Found in Raid"-Status haben

Alle Güter von Fence werden keinen "Found in Raid"-Status haben

Eine große Anzahl von UI-Layout Überarbeitungen

Die Ressource der Gegenstände (Kraftstoff, Medizin usw.) wird jetzt in der Flohmarktschnittstelle angezeigt

Jetzt sind die Währungssymbole auf dem Flohmarkt unterschiedlich gefärbt

5 neue Teile für den AR-15 / M4, die nicht bei Händlern erhältlich sind (Diese müsst Ihr im Raid finden...im Inventar der Bots suchen).

Neue Charakteroberteile und -unterteile BEAR - Top "Tigr" BEAR - Hose aus dem Ausrüstungssatz "Zaslon" USEC - Urban Responder USEC - Deep Recon Hose Scavs - Motocross Jacke





Neue Ausrüstung





Optimierungen





Verschiedene CPU-Optimierungen



Soundoptimierungen



Optimierung von Gehäuse, Mündungsblitzen



Optimierung der Erstellung von decals





KI-Verbesserungen:

Verbessertes Verhalten gewöhnlicher Scavs, jetzt können sie zusammenarbeiten

Es wurde ein Fehler behoben, durch den ein Spieler ihn nicht schlagen kann, wenn er in die Beine des Bots fällt

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Gluhar und seine Wachen nicht auf den Feind reagierten

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Gluhar nicht auf Schüsse und den Tod seiner Wachen reagierte

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Wachen des Shturman ihre Positionen nicht einnahmen

Die Wachen des Sturman werden nicht länger zwischen Punkten hin und her rennen, während sie sich friedlich verhalten

Bots greifen keinen Spieler-Scav mehr an, der einen anderen Spieler-Scav (den Angreifer) getötet hat.

Erhöhte Vielfalt an Bot-Patrouillenrouten an Standorten

Fixes:

Ein Fehler, bei dem der Rand der Schnittstellenelemente zuckte (Oft im Chat vorgekommen)

Der Mastering-Zähler wird jetzt während des Raids aktualisiert

Einer der Fehler, bei denen der Spieler den Fall der Granate nicht hörte wurde behoben

Wellen in der FLIR-Wärmebildkamera wurden angepasst

Fehler, der dazu führen würde, dass der Inspektor für Gegenstände auf Questgegenständen nicht geöffnet werden kann wurde behoben

Einer der Fehler bei der falschen Berechnung des Geldbetrags beim Kauf eines Artikels

Fehler, wenn eine Granate nicht durch das Fenster fliegen würde, wenn Sie sie zu nahe an das Fenster werfen

Ein Fehler, bei dem der Charakter Hindernisse überwinden könnte, wenn der Spieler auf Nahkampfwaffen umschaltet, während er den Feuermodus der Waffe überprüft

Fehler, wenn das Bild in der inaktiven Optik eingefroren wurde, wenn mehrere Visiere installiert waren

Fehler die Quest nicht abzuschließen, wenn der Spieler zum Zeitpunkt der Auswahl des Questgegenstandes die Verbindung zum Server verloren hat

Fehler, wenn das Sichtbild nach dem erneuten Verbinden eingefroren wurde

Hörgeräusche des Visiers, anfällige Bewegungen, Kurzatmigkeit des Charakters der dritten Person

Auf dem Flohmarkt behoben: Überlagerung der Angebotsbeschreibung in der Fleamarket-Benutzeroberfläche Fehler beim Abziehen der doppelten Anzahl von Artikeln vom Händler beim Kauf von zwei Artikel Fehler beim Überlappen der Dropdown-Liste der Filter mit Elementen der Angebotslistenschnittstelle

Verbesserte Anzeige des Kauflimits

Anzeige der maximalen Anzahl von Artikeln beim Kauf eines einzelnen Angebots mit mehreren Artikeln

Fehler der Unfähigkeit, mehrere Gegenstände für den Tauschhandel zu kaufen

Fehler in Presets behoben

Fehler beim Auswählen blockierter Angebote, wenn Sie beim Kauf von Artikeln für eine Voreinstellung ein Kontrollkästchen aktivieren: "Alle auswählen"

Flohmarkt-Schnittstellenblock beim Kauf voreingestellter Artikel aufgrund eines Fehlers

Verschiedene andere Korrekturen

Fehler, wenn sich ein Charakter beim Springen in eine Bauchlage bewegen könnte

Blockieren der Prüfung von Gegenständen, wenn der Spieler mit der Prüfung eines Gegenstands im Handbuch begonnen hat

Bewegungsfehler, wenn ein Charakter durch Laufen und Springen seine Geschwindigkeit erhöhen kann

Ein Fehler, bei dem die Wiederverbindung in Innenräumen dazu führte, dass nicht alle Geräusche als Innengeräusche umgeschaltet wurden

Fehler, wenn im Liegen keine Animation für einen Nahkampfangriff vorhanden war

Fehler, wenn ein defektes Visier vor dem Hintergrund der voreingestellten oder Änderungsbildschirme im Versteck sichtbar war

Spam-AI-Fehler auf dem Server im Zusammenhang mit der Suche nach dem Pfad des Bots

Spam-Fehler auf dem Client "Graphics.CopyTexture mit Null-Zieltextur aufgerufen" beim Öffnen des Inventars

Fehlender Ton beim Umschalten der Vergrößerung in einigen Bereichen

Fehler, wenn die Speicherzeit der Elemente in der E-Mail beim Öffnen des Fensters oder beim Empfang der E-Mail einen negativen Wert anzeigt

Fehler, bei dem die Liste der Freunde zur Einladung zum Gruppendialog nicht angezeigt wurde

Fehler, der dazu führte, dass gelöschte Nachrichten nach dem Senden neuer Nachrichten im Dialogfeld angezeigt wurden

Fehlerhafte Position des unteren Kleidungssymbols „Old School“ behoben

Verschiedene andere Fehlerbehebungen

Eine große Anzahl von Korrekturen an Orten (Culling-Korrekturen, physische Kollider, visuelle Fehler usw.)

Verschiedene Lokalisierungsänderungen

Verschiedene Korrekturen im Animationssystem

Verschiedene Netzwerkkorrekturen

Eine große Anzahl verschiedener technischer Korrekturen, die darauf abzielen, die Stabilität des Spiels zu erhöhen

Änderungen

Die Audio-Benachrichtigung über den Abschluss des Handwerks (Crafting) während des Raids wurde entfernt

Jetzt können Sie beim Sprinten keine Granaten mehr werfen

Die Bedingungen für den Status "Überlebt" wurden geändert. Jetzt musst du mindestens 10 Minuten im Raid bleiben oder mindestens 600 XP erhalten, bevor du den Ort verlässt.

Die für die ersten 20 Charakterlevels erforderliche Erfahrung wurde erhöht

Vereinfachte Jaegers Quests

Verschiedene alte Quests wurden geändert, neue Belohnungen wurden hinzugefügt

Eine große Anzahl von der Spawnmöglichkeit und Chancen, dass Gegenstände erscheinen wurde gändert

Die Vielfalt der in Beutebehältern hervorgebrachten Gegenstände wurde erhöht

Verbesserte die Qualität der Beute, die für eine erfolgreiche Extraktion mit einem freundlichen Scav ausgegeben wurde

Verschiedene Änderungen in den Eigenschaften von Gegenständen

Verschiedene Änderungen in der Ausrüstung von Bots und den Spielern

Verschiedene Änderungen an den Positionen der Beute-Spawnpunkte"

