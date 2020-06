Escape from Tarkov: Erster Blick auf Streets of Tarkov - Customs-Erweiterung in 0.12.7, neuer Boss angekündigt

Erst Anfang Juni wurde in Escape From Tarkov das Update 0.12.6 ausgerollt. Hierbei gab es einen sogenannten Charakter-Wipe, der den Spielfortschritt aller Accounts auf Null setzte.





Auf der PC Gaming Show 2020 wurde auch der Hardcore-Shooter Escape From Tarkov mit einem neuen Trailer bedacht, der erstmals Eindrücke der kommenden Map Streets of Tarkov zeigt. Laut Aussagen von Battlestate-Chef Nikita Buyanov wird die Map in Bezug auf Größe und Detailgrad die ambitionierteste Spielumgebung, die es bis dato in Escape From Tarkov gibt. Das Video zeigt viele Innenräume, Wohnungen sowie die Straßen der fiktiven, russischen Stadt Tarkov, in deren Umland die bisherigen Gefechte von Escape From Tarkov stattfinden.Im Interview gab der Kreativkopf zudem zu Protokoll, dass sich Spieler für den kommenden Beta-Patch 0.12.7 auf die erwartete Erweiterung der Karte "Customs" freuen können, die das Kampfgebiet um 30-40% erweitern soll, neue Innenräume bietet und die zentralen Chokepoints der Map entzerren wird. Ein Datum für Patch 0.12.7 ist noch nicht bekannt.In späteren Updates soll auch der neue Scav-Boss "Janitor" eingeführt werden, der nicht nur aktiv Caches looten, sondern auch seine Eskorten heilen soll. Vermutlich wird der Janitor das Welness-Resort der Karte Shoreline heimsuchen, da seit einiger Zeit über einen Boss auf dieser Map spekuliert wird. Eine eindeutige Aussage über den Arbeitsbereich des neuen Bosses traf Buyanov allerdings nicht.