Escape from Tarkov: Zukunftspläne: Grafik-Überarbeitung, Konsolen-Umsetzung und Arena-Modus

Battlestate Games hat im letzten Podcast des Jahres 2020 nicht nur angekündigt ( Zusammenfassung auf Reddit ), dass im Laufe des Jahres 2021 die Grafik des Hardcore-Shooters generalüberarbeitet werden soll, sondern auch bestätigt, dass sie eine Konsolen-Version planen würden. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass die Entwickler zunächst die PC-Version priorisieren und danach die Konsolen-Umsetzungen in Angriff nehmen werden. Konkrete Plattformen für Escape from Tarkov wurden nicht genannt, aber es kann von PlayStation 5 und Xbox Series X/S ausgegangen werden. Etwaige Zielhilfesysteme für Controller wurden nicht angesprochen.In dem Podcast wurde auch verraten, dass der Arena-Modus (separate Kämpfe gegen Bosse bzw. Gruppen von Bossen mit neuer KI) von einen separaten Team entwickelt wird. Der Modus wird eine direkte Verbindung zu Escape from Tarkov haben, aber separat angeboten - sehr wahrscheinlich günstiger als die Standard Edition von EFT. Der Grund für die Preis-Entscheidung ist, dass der Arena-Modus keine separaten Server benötigen würde. Allerdings könnte sich dieser Plan noch verändern.Passend zur Weihnachtszeit wurde außerdem der Patch 0.12.9 veröffentlicht. Das Update umfasst vier Waffen, erweitert die Woods-Karte, überarbeitet viele Soundeffekte, fügt weitere Ausrüstungsgegenstände hinzu und nimmt zahlreiche Balance-Anpassungen (Rückstoß, Gewichtssystem etc.) vor. Außerdem wurde der Fortschritt aller Spieler gelöscht (Wipe). Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Streets of TarkovTeaser