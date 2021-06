Escape from Tarkov: Streets of Tarkov: Kommender Schauplatz im Trailer

Im vergangenen Jahr ist bereits die Karte "Streets of Tarkov" im Rahmen der E3 gezeigt worden und auch in diesem Jahr präsentierte Battlestate Games ausführlichere Spielszenen des Schauplatzes beim Summer Game Fest 2021. "Streets of Tarkov" soll mit dem Update auf v0.13 (irgendwann) in Escape from Tarkov eingeführt werden.Gekämpft wird in dem Concordia-Komplex, der sich über zwei Gebäude erstreckt und im Stadtzentrum von Tarkov zwischen den Straßen Razvedchikov und Kamchatskaya liegt. Im Video sieht man erste Schritte in dem Gebiet und die Erkundung von Wohnanlagen, einer Kindertagesstätte, einem Laden und einer Tiefgarage. Auch ein kleiner Park lockert das Gebiet auf, obwohl überall in den Gebäuden Scharfschützen lauern könnten. Auffällig sind außerdem die Auswirkungen von Geschossen auf Gegenstände in der Umgebung und der gepanzerte Truppentransporter am Ende des Clips.Letztes aktuelles Video: Battle for Concordia Streets of Tarkov teaser 3