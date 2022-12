Escape from Tarkov: Update 0.13 mit Streets of Tarkov und Spielerwipe ist da

Escape from Tarkov: Das bietet Patch 0.13

Neuer Patch setzt Fortschritt zurück

Kaum ist der Trailer zu Patch 0.13 von Escape from Tarkov erschienen , ist auch schon der Releasetag gekommen. Entwickler Battlestate Games veröffentlicht heute eines der bislang größten Updates des Shooters.Die größte Neuerung von Patch 0.13 ist die neue Karte Streets of Tarkov, die bereits seit 2020 angekündigt ist. Hier dürfen sich Spieler fortan in einer Wohnsiedlung der namensgebenden Stadt Tarkov austoben, bei der Gefahren hinter jede Ecke lauern können. Allerdings gibt es zuvor noch einen großen Wipe.Auf die Streets of Tarkov freuen sich Spieler schon seit einiger Zeit, denn die neue Karte bietet optisch und womöglich auch spielerisch einiges an Abwechslung. Aufgrund des Schauplatzes – ein ehemaliges Wohngebiet – erwarten euch hier vor allem zahlreiche Gebäude mit teils mehreren Etagen, in denen sich Feinde besonders gut verschanzen können.Aber der frische Einsatzort ist nicht die einzige Neuerung in Patch 0.13 für Escape from Tarkov. Mit der SR-2M Veresk, der Steyr AUG A1, der Glock 19X und der RSH-12 gibt es beispielsweise gleich vier neue Waffen. Hinzu kommen zwei Granatwerferaufsätze für die AK- und AR-15-Sturmgewehre.Außerdem könnt ihr euch über neue Skills für Leichte und Schwere Rüstung, einer Überarbeitung des Charisma-Skills, fünf neue Stimulanzien, überarbeitete Mechaniken für das Reparieren und Verbessern von Ausrüstung, neue Schießstand-Upgrades und einiges mehr freuen.Auf der technischen Seite unterstützt Escape from Tarkov nun auch AMDs FSR 2.1. Die komplette Liste an Änderungen inklusive weiteren Details findet ihr im Forum von Escape from Tarkov.Ein neuer Patch bedeutet im Universum von Escape from Tarkov, dass auch der Fortschritt der Spieler zurückgesetzt wird. Das bedeutet, dass alle Spieler wieder von 0 anfangen und auch die Ausrüstung, die bislang gesammelt wurde, verloren ist.Stattdessen erhalten Spieler nach dem Patch erst einmal nur Zugriff auf ihr Standard-Inventar. Für potenzielle Neueinsteiger ist das eine besonders spannende Zeit, da zumindest in Sachen Ausrüstung alle Spieler für eine gewisse Zeit lang auf einem vergleichbaren Niveau agieren.Letztes aktuelles Video: Battle for Concordia Streets of Tarkov teaser 3