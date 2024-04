Escape from Escape from Tarkov - Spieler haben die Schnauze voll





escape from tarkov discord server rn pic.twitter.com/GFY0t7gYIz



— Verrial (@Verrial_) April 25, 2024

Über hundert Euro für eine Special Edition eines Spiels zu zahlen, würde für viele Gamer wahrscheinlich einiges an Überwindung kosten. Andere halten es für eine lohnende Investition – wenn zum Beispiel versprochen wird, dass dadurch Zugriff auf alle künftigen Inhalte des Spiel gewährt ist. So sah es nämlich bei der Edge of Darkness Edition vonaus.Jetzt jedoch erscheint mit The Unheard Edition eine neue Version, für die Entwickler Battlestate Gamesaufruft – und die für Käufer einige exklusive Boni im Spiel bringen soll. Die Fans gehen – nicht nur im offiziellen Discord-Channel des Spiels – auf die Barrikaden.Im Rahmen der Unheard Edition bekommen Spieler den Zugang zu einemmit permanentem Fortschritt. Dazu stehen eine erweiterte Lagergröße, erhöhtes Ansehen mit Fence, verlängerte Gegenstandsverfügbarkeit in den Nachrichten und eine ordentliche Liste an zusätzlicher Ausrüstung im Lager sowie eine höhere Startstufe des Charakters zur Verfügung. „Das sind nicht einfach nur kleine Perks, das ist unverhohlen ein riesiger Vorsprung vor allen anderen“, heißt es im Reddit-Forum zu Escape from Tarkov.Mit dieser Edition habe Entwickler Battlestate Games nicht nur das Versprechen gebrochen, den Käufern der entsprechenden Edition Zugriff auf alle künftigen DLCs zu geben, auch sei die Unheard Edition ein. Zahlreiche User kündeten an, auf keinen Fall weiteres Geld in das Spiel zu investieren oder es gar zu verlassen. Auf dem Discord-Channel des Spiels laufen die Kommentarspalten heiß, während Fans fortwährend die gleiche Nachricht posten.„Seit 2016 haben wir dieses Spiel unterstützt, indem wie die teuerste Edition gekauft und unseren Freunden empfohlen haben und dafür sorgten, dass die Community stetig wächst“, heißt es dort unter anderem. „Die Entwickler danken es uns, indem sie uns jetzt auffliegen lassen und. Teilt diese Worte, wo immer sie gehört werden. Wir dürfen das nicht tolerieren.“Die Edge of Darkness Edition ist auf der Kaufseite von Escape from Tarkov übrigens. Neben drei Edition mit einem Kaufpreis zwischen 52 und 115 Euro prangt die Unheard Edition nun über allem.