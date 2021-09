2064: Read Only Memories: Eintägige Gratisaktion und Demo des Nachfolgers veröffentlicht

Am heutigen 28. September 2021 bietet MidBoss sein Cyberpunk-Adventure 2064: Read Only Memories als kostenlosen Download via Epic Games Store an. Anlass der eintägigen Gratisaktion ist die Veröffentlichung des von Sina Grace (u. a. The Walking Dead) geschriebenen und Stefano Simeone (u. a. Star Wars Adventures) illustrierten Comic-Taschenbuchs zu Read Only Memories via IDW Publishing , das die inhaltliche Lücke zwischen dem ersten und dem zweiten Spiel ( Read Only Memories: Neurodiver ) schließen soll. Zu Letzterem steht außerdem ab sofort eine kostenlose Demo via Steam und Epic Games Store zum Download bereit.Spielbeschreibung des bereits 2015 veröffentlichten und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewerteten 2064: Read Only Memories: "Neo-San Francisco im Jahre 2064. Dein Leben als abgehalfterter Journalist wird von der Begegnung mit der ersten intelligenten Maschine der Welt aufgescheucht, einem ROM (Relationship and Organizational Manager, Beziehungs- und Organisationsmanager) namens Turing. Du und der skurrile Roboter begegnen gemeinsam einem bunten Trüppchen aus Einheimischen, überwinden Widrigkeiten und enthüllen die Geheimnisse der Stadt vor einer technologischen und menschlichen Zukunftskulisse. Kannst du in Neo-SF überleben? Oder bleibt das Rätsel ungelöst?"Letztes aktuelles Video: PS4LaunchTrailerRead Only Memories: Neurodiver soll 2022 erscheinen und wird folgendermaßen beschrieben: "Schlüpfe in die Rolle von ES88, einer Telepathin mit der Fähigkeit, in Erinnerungen zu forschen. Sie arbeitet für MINERVA, ein mächtiges Unternehmen, das sich auf Neurotechnologie und Phänomene der außersinnlichen Projektion spezialisiert hat. Du hast den Auftrag, Golden Butterfly aufzuspüren, einen natürlich begabten Telepathen, der sich im Unterbewusstsein der Bürger von Neo-San Francisco herumtreibt und dort mutwillig Zerstörung anrichtet. Der Neurodiver hilft dir, die Erinnerungen zu durchsuchen, in denen er sich verbirgt. Die 'Deep Dive'-Mechanik von Read Only Memories: NEURODIVER ermöglicht es ES88, Informationen zu identifizieren, zu manipulieren und freizuschalten. Allerdings kann ein übermäßiger Gebrauch das Gedächtnis ihres Ziels irreparabel beschädigen."