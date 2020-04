Tharsis: Marsmission der Bit.Trip-Macher landet auf Switch

Choice Provisions ( Bit.Trip Runner ) und QubicGames haben die bereits für PC und PlayStation 4 erschienene Sci-Fi-Strategie Tharsis am 11. April 2020 in erweiterter Form auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Im eShop wird noch bis zum 26. April ein Launch-Rabatt von 25 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (8,99 Euro statt 11,99 Euro). Besitzer ausgewählter Titel von QubicGames erhalten sogar einen Preisnachlass von 33 Prozent. Außerdem ist der Titel Teil der Initiative " Games vs Covid-19 ", in deren Rahmen QubicGames von April bis Juni 20 Prozent des Gewinns an medizinische Einrichtungen gegen das Corona-Virus in aller Welt spendet.Spielbeschreibung des Herstellers: "Einem mysteriösen, aus der Mars-Region Tharsis stammenden Signal folgend, ist deine Astronauten-Besatzung auf einer riskanten Mission. Wer hat es gesendet? Und warum? Unmöglich zu beantworten, aber du wurdest auserkoren, genau dies herauszufinden. Millionen Meilen von Zuhause entfernt wurde dein Raumschiff nun von einem Sturm aus Mikrometeroiten beschädigt. Zwei Besatzungsmitglieder kamen dabei um. Die Mission besteht nicht länger nur darin, zu erkunden, sondern die Reise mit den Überlebenden zu überstehen.Tharsis vermischt auf einzigartige Weise Brettspiel- und Videospielmechaniken. Der Spielverlauf wird durch Würfeln bestimmt, doch am Ende bestimmen deine Entscheidungen den Erfolg der Mission. Führe deine Besatzung durch Katastrophen an Bord, Nahrungsknappheit und den unerbittlichen Weltraum. Bewahre die körperliche und geistige Gesundheit deiner Besatzung. Beide sind durch ein marodes Schiff, Nahrungsmangel sowie verstörende Signale vom Mars gefährdet.Um in Tharsis zu bestehen, musst du das Beste aus dem machen, was du hast ... auch wenn die Situation aussichtslos erscheint. Manche Dinge liegen dabei nicht in deiner Hand, lassen sich aber dennoch bewältigen. Ständiges Planen und Anpassen ist essenziell. Das Spiel bietet drei Schwierigkeitsgrade: 'Leicht' bietet eine angenehme Lernkurve, 'Normal' ist schwieriger aber immer noch fair und 'Schwer' stellt eine handfeste Herausforderung dar. Trotze den Widrigkeiten, triff schwere Entscheidungen und begib dich auf eine beschwerliche Mission, deren Ausgang euer Schicksal und Überleben bestimmt."Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer Switch