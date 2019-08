Song of Horror: Paranormaler Psychohorror beginnt im September - 4Players.de

Screenshot - Song of Horror (PC) Screenshot - Song of Horror (PC) Screenshot - Song of Horror (PC) Screenshot - Song of Horror (PC) Screenshot - Song of Horror (PC) Screenshot - Song of Horror (PC) Screenshot - Song of Horror (PC) Screenshot - Song of Horror (PC) Screenshot - Song of Horror (PC) Screenshot - Song of Horror (PC) Screenshot - Song of Horror (PC)

Raiser Games (Publisher) und Protocol Games (Entwickler) werden ihr psychologisches Horrorabenteuer Song of Horror , das sich bereits seit fünf Jahren in Entwicklung befindet, im September 2019 für PC ( Steam ) veröffentlichen. Darin begibt man sich mit bis zu 16 verschiedenen Charakteren auf die Suche nach einem vermissten Autoren und seiner Familie, während man von einer mysteriösen Präsenz verfolgt wird. Jeder Charakter soll andere Blickwinkel, Herangehensweisen und Entscheidungsmöglichkeiten bieten.Doch auch die KI der Präsenz soll sich den Aktionen des Spielers anpassen und ihn immer wieder verblüffen statt sich an vorgegebene Scripte zu halten. Stirbt ein Charakter, ist er für immer tot und man muss die Ermittlungen mit einem anderen Protagonisten fortsetzen. Erzählerisch will man sich an Edgar Allan Poe, M. R. James und H. P. Lovecraft orientieren, spielerisch einen Mix aus Erkundung, Rätseln und Überlebenskampf bieten.Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Trailer