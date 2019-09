Song of Horror: Paranormaler Psychoterror aus 13 Blickwinkeln rückt näher - 4Players.de

Screenshot - Song of Horror (PC) Screenshot - Song of Horror (PC) Screenshot - Song of Horror (PC) Screenshot - Song of Horror (PC) Screenshot - Song of Horror (PC) Screenshot - Song of Horror (PC) Screenshot - Song of Horror (PC) Screenshot - Song of Horror (PC) Screenshot - Song of Horror (PC) Screenshot - Song of Horror (PC) Screenshot - Song of Horror (PC) Screenshot - Song of Horror (PC) Screenshot - Song of Horror (PC) Screenshot - Song of Horror (PC) Screenshot - Song of Horror (PC) Screenshot - Song of Horror (PC) Screenshot - Song of Horror (PC) Screenshot - Song of Horror (PC)

Protocol Games und Raiser Games haben ein neues Video zu ihrem episodischen Psychoterror Song of Horror veröffentlicht, dessen erste beide Kapitel pünktlich zu Halloween am 31. Oktober 2019 auf PC ( Steam ) startklar sein sollen:Letztes aktuelles Video: Upcoming Nightmare TrailerIn der Spielbeschreibung des mit 13 einzigartigen Protagonisten und Permadeath-Funktion aufwartenden Titels heißt es: "Song of Horror ist ein psychologisches Horror-Adventure. Stelle dich den Manifestationen der Präsenz, einer unvorhersehbaren, unheimlichen KI, die auf deine Spielweise reagiert: Du wirst nicht zweimal genau das gleiche Gameplay erleben. Der Tod ist von Dauer: du kannst zwar sterben, aber der [Horror geht weiter].Hüte dich vor den Schatten und der Dunkelheit, die still erscheinen mögen. Hüte dich vor geschlossenen Türen und flüsternden Spiegeln. Hüte dich vor dem Lied des Schreckens, das tief in deinen Verstand eindringt.Der berühmte Schriftsteller Sebastian P. Husher ist mit seiner ganzen Familie verschwunden. Aus Sorge hat sein Verleger einen Assistenten zum Haus des Autors geschickt, um nach ihm zu suchen - aber er kam nie zurück... Dieses Verschwinden löst eine Reihe von Ereignissen aus, die etwas Schreckliches enthüllen: ein namenloses, dunkles Wesen, das nur als Die Präsenz bekannt ist, scheint für alles verantwortlich zu sein - und es ist immer noch irgendwo da draußen und lauert im Schatten... und wartet auf dich! Auch wenn du stirbst, der Schrecken geht weiter - andere werden die Untersuchung dort fortsetzen, wo du aufgehört hast - bis der Ursprung der Präsenz aufgedeckt und diesem Albtraum ein Ende gesetzt wurde." Hier eine Übersicht über die Inhalte und Epsioden des Complete Nightmare Season Pass: