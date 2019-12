Song of Horror: Drittes Kapitel des Survival-Horrorspiels im Anmarsch - 4Players.de

Die dritte Episode von Song of Horror wird am 13. Dezember 2019 für PC erscheinen. Das Kapitel mit dem Titel "Ein verschlungener Weg" soll von Obscure (2004) inspiriert worden sein. Die vierte Episode ist für Januar 2020 geplant. Das abschließende, fünfte Kapitel ist für März 2020 vorgesehen. Im 2. Quartal 2020 sollen die Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One startklar sein.In der Spielbeschreibung des mit 13 einzigartigen Protagonisten und Permadeath-Funktion aufwartenden Survival-Horrorspiels heißt es : "Song of Horror ist ein psychologisches Horror-Adventure. Stelle dich den Manifestationen der Präsenz, einer unvorhersehbaren, unheimlichen KI, die auf deine Spielweise reagiert: Du wirst nicht zweimal genau das gleiche Gameplay erleben. Der Tod ist von Dauer: du kannst zwar sterben, aber der [Horror geht weiter]. Hüte dich vor den Schatten und der Dunkelheit, die still erscheinen mögen. Hüte dich vor geschlossenen Türen und flüsternden Spiegeln. Hüte dich vor dem Lied des Schreckens, das tief in deinen Verstand eindringt.Letztes aktuelles Video: Upcoming Nightmare Trailer