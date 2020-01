Song of Horror: Episode 4 "The Last Concert" kommt noch in diesem Monat

Die vierte Episode des klassisch angehauchten Survival-Horrors Song of Horror erscheint am 30. Januar bei Steam. Das hat Protocol Games bekanntgegeben. Das neue Kapitel hört auf den Namen The Last Concert und stellt hinsichtlich des Umfangs die bislang größte Episode des Horror-Abenteuers dar. Die Entwickler versprechen eine Spielzeit von mehr als acht Stunden, womit der Umfang etwa drei Mal so hoch ausfallen soll als bei der ersten Episode.Die Episoden lassen sich entweder einzeln zu einem Preis von jeweils 7,99 Euro erwerben oder man kauft die Kapitel zwei bis fünf gleich als Gesamtpaket im Season Pass zum Preis von 21,99 Euro.Letztes aktuelles Video: Upcoming Nightmare Trailer