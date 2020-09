Song of Horror: Umsetzungen für PS4 und Xbox One erscheinen kurz vor Halloween

Im zeitlichen Umfeld von Halloween erscheint der episodisch konzipierte Survival-Horror Song of Horror für PS4 und Xbox One. Genauer gesagt ist es am 29. Oktober soweit. Nach Angaben von Protocol Games und Raiser Games beinhaltet die Umsetzung alle fünf Episoden, in denen man mit 13 verschiedenen Figuren dem mysteriösen Verschwinden des Autors Sebastian P. Husher nachgeht und dabei mit allerlei Schrecken (sowie dem potenziellen Permadeath der Protagonisten) konfrontiert wird."Wir wurden umgehauen, wie Song of Horror auf dem PC angenommen wurde und jetzt ist es an der Zeit, die Basis des Spiels zu erweitern und den Konsolen-Spielern die Hand auszustrecken", so Carlos Grupeli, Mitbegründer des Entwicklerstudios. "Das Genre des Survival-Horrors gehört zur Geschichte von PlayStation und Xbox. Deshalb fühlt es sich richtig an, unsere kleine Ode an all das Vorangegangene zu einem Publikum zu bringen, das echten Schrecken zu schätzen weiß."Letztes aktuelles Video: Complete Edition Trailer