Song of Horror: Nach Verschiebung: Konsolen-Umsetzungen datiert

Song of Horror erscheint am 28. Mai für PS4 und Xbox One. Das haben Protocol Games und Raiser Games nach Angaben von Eurogamer.net verkündet. Ursprünglich wollte man die Umsetzung bereits zu Halloween im vergangenen Jahr auf den Markt bringen, musste sich dann aber doch noch zu einer Verschiebung durchringen.Die Entwickler ließen sich für den episodischen Survival-Horror von Klassikern wie Resident Evil Silent Hill und Alone in the Dark inspirieren. Als besonderes Merkmal gilt die Auswahl zwischen mehreren Figuren mit individuellen Stärken und Schwächen, die auch einen Permadeath sterben und manche Rätsel bzw. die Handlung beeinflussen können.Während die Veröffentlichung auf dem PC noch schrittweise mit Einzel-Episoden erfolgte, wird man auf den Konsolen umgehend das Komplettpaket aus fünf Teilen erhalten.Letztes aktuelles Video: Console Release Date Trailer