Song of Horror: PS4-Version erhältlich, Xbox erst später

Nach der Verschiebung ist der episodische Survival-Horror Song of Horror ( ab 39,99€ bei vorbestellen ) ab sofort auf der PlayStation 4 erhältlich - und das gleich als Gesamtpaket mit allen fünf Episoden. Die verspätete Ankunft haben Protocol Games und Raiser Games mit einem Launch-Trailer gefeiert. Einen kleinen Wehrmutstropfen gibt es dennoch: Die Xbox-Version hängt derzeit noch in der Zertifizierung fest und wird daher noch ein bisschen länger auf sich warten lassen.Für Song of Horror ließen sich die Entwickler von Klassikern wie Resident Evil Silent Hill und Alone in the Dark inspirieren. Als besonderes Merkmal gilt die Auswahl zwischen mehreren Figuren mit individuellen Stärken und Schwächen, die auch einen Permadeath sterben sowie manche Rätsel bzw. die Handlung beeinflussen können.Letztes aktuelles Video: Console Launch Trailer