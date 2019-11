StarCraft 2: Novas Geheimmissionen: Entwickler ermutigt Fans, Blizzard zu einem Nachfolger zu bewegen - 4Players.de

Der Production-Director von StarCraft 2, Tim Morton, hat in einem BlizzCon-Interview mit pcgamer.com sein Interesse an einem Nachfolger zum Echtzeit-Strategiespiel bekundet. Es gibt zwar keinerlei konkrete Ankündigungen zu vermelden, doch er würde es sehr gerne produzieren, so Morton, der Fans dazu aufruft, Stimmung für das mögliche Projekt zu machen.Sein Team und er seien schließlich leidenschaftliche Fans des Genres, sowohl beim Spielen als auch beim Entwickeln, so Morton:"Der beste Weg für uns, das herauszufinden ist, von Spielern zu hören. Also ich denke, wenn es ein interese an mehr RTS-Spielen gibt, wäre es wunderbar, Blizzard diese Message zu vermitteln."Letztes aktuelles Video: Missionspaket 3 Spoilergefahr