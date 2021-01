Psychonauts 2: Ist laut Double Fine beinahe fertiggestellt

Im Rahmen des letztjährigen Xbox Games Showcase hatte Double Fine Productions bekanntlich angekündigt, dass das schräge Psychonauts 2 im Jahr 2021 nicht nur für PC, PlayStation 4 und Xbox One, sondern auch in optimierter Form für Xbox Series X erscheinen wird. Wie pcgamer.com berichtet, hat Tim Schafer mittlerweile in einem Video erklärt, dass das Action-Adventure nicht mehr all zu weit von der Fertigstellung entfernt sei.Ein genaues Datum gab es noch nicht, Schafer erläuterte aber, dass "alle Levels bereits im Spiel" seien. Nach dem Weihnachtsurlaub plane das Team, mit dem Feinschliff zu beginnen, "2020 war eine verdammt seltsame Zeit, aber Psychonauts 2 geht es gut und es wird im nächsten Jahr veröffentlicht werden", so Schafer. Damit ist 2021 gemeint ist, da das Video bereits am 23. Dezember 2020 veröffentlicht wurde.Das Studio habe sich vorgenommen, dabei ohne Crunch-Phasen auszukommen - anders als beim Vorgänger mit den schlimmsten Überstunden, an die sich Schafer in seiner Karriere erinnern könne. Zu den aktuellen Aufgaben des Teams gehöre es, an den Cutscenes, dem Abspann, dem Front-End-Menü sowie einem "Post-Game-Epilog" zu arbeiten. Im Epilog soll sich die Welt nach dem Abschluss der Story weiter erkunden lassen.Letztes aktuelles Video: Brain in a Jar Trailer