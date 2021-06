Psychonauts 2: Termin steht fest: 25. August (auch für PlayStation 4)

Der Termin steht fest: Psychonauts 2 wird am 25. August 2021 erscheinen, und zwar für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, Xbox Cloud Gaming und PlayStation 4 und 5 (mit Abwärtskompatibilität). Es wird auch passend zum Verkaufsstart im Xbox Games Pass dabei sein.Microsoft: "Psychonauts 2 ist eine aufregende Reise durch den Verstand, randvoll mit dem typischen Double Fine-Humor und einem Hauch von Next-Level-Platforming. Du spielst als Razputin Aquato, ein ausgebildeter Akrobat und mächtiger Hellseher, der sich seinen Lebenstraum erfüllt und als internationaler Hellseher-Spion in der Spionageorganisation Psychonauts arbeitet. Aber diese übersinnlichen Superspion*innen stecken in Schwierigkeiten. Raz muss seine Kräfte einsetzen, um den mörderischen, übernatürlichen Bösewicht Maligula von den Toten auferstehen zu lassen! Zieh Dir den Trailer oben rein und sei PSYCHED!"